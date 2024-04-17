Два человека утонули вместе с перевернувшейся аэролодкой на Байкале

Фото: t.me/mchs_official

Аэролодка перевернулась в Иркутской области в районе поселка Большое Голоустное, передает пресс-служба МЧС России. Судно ушло под воду Байкала, на борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое утонули.

На акватории работали три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, — указали в ведомстве.

Ранее автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонул в Воронежской области. Пресс-служба Госкомитета республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям уточнила, что в результате поисковых мероприятий обнаружили машину и тела двух погибших. Третий мужчина еще не найден.

До этого пассажирский автобус съехал с трассы в заполненный талыми водами кювет в Алтайском крае. Управление МЧС России по региону информировало, что всего в салоне находились девять человек, людей удалось спасти. В ведомстве пояснили, что в регионе наблюдается активное таяние снега. Похожий случай произошел в районе села Шилово. Там водитель «Нивы» проигнорировал запрещающие знаки и решил проехать по затопленной дороге, в результате чего машину снесло потоком воды. Мужчина выжил.