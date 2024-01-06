Два человека стали жертвами ударов ВСУ по ДНР Пушилин: два человека погибли в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, в результате атаки погиб один житель Макеевки и один житель Горловки.

Противник обстрелял сегодня Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В Макеевке и в Горловке в результате обстрелов погибли два мирных жителя. Ранены девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки, — сказал Пушилин.

Кроме того, отметил глава ДНР, повреждения получили четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль. В общей сложности по республике было выпущено 111 боеприпасов, зафиксировано 44 обстрела, уточнил Пушилин.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Атака произошла в новогоднюю ночь. В результате обстрела погиб военный корреспондент, еще один получил ранение. В оперативных службах ДНР указали, что обстрелу подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.

В свою очередь глава ДНР сообщил, что из-за атаки ВСУ четыре человека погибли и 13 были ранены. По информации представительства ДНР в СЦКК, после Нового года Вооруженные силы Украины выпустили по региональному центру 15 ракет из реактивных систем залпового огня.