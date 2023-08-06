Два человека стали жертвами ДТП с большегрузами под Тюменью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два человека погибли в результате аварии с двумя большегрузами на трассе в Бердюжском районе Тюменской области. Фуры двигались навстречу друг другу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД URA.ru.

В Бердюжском районе на 513 км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Погибли оба водителя, один пассажир в тяжелом состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее российская певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске, столкнулись три автомобиля. Артистка получила черепно-мозговую травму. Концертный менеджер певицы Сергей Пудовкин заявил, что Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии. По его словам, ее госпитализировали на вертолете. Он также отметил, что состояние здоровья певицы оценивается как средней степени тяжести. Он уточнил, что авария была довольно серьезной. Для помощи на место были вызваны медицинский вертолет и службы МЧС, после чего Лада Дэнс была доставлена в Институт микрохирургии мозга. Пудовкин добавил, что певица возвращалась домой после участия в корпоративном мероприятии.