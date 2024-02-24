Два человека сорвались со скалы под Геленджиком

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Скала Парус

Мужчина и женщина сорвались со скалы Парус в районе села Прасковеевка под Геленджиком, сообщает Telegram-канал «Кубань-СПАС». Пострадавшим оказана помощь.

По имеющимся данным, пара прогуливалась по берегу и решила подняться вверх по склону горы. В результате люди сорвались вниз. Очевидцы происшествия вызвали помощь.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших транспортировали из труднодоступного места к автомобилю скорой помощи. По данным канала, врачи оценили их состояние как тяжелое, у них диагностировали ряд травм, в том числе черепно-мозговые.

Ранее сообщалось, что туристка погибла в горах Сочи, сорвавшись со скалы под тяжестью своего рюкзака. По имеющимся данным, женщина свернула с туристического маршрута вместе с двумя мужчинами. Трагедия произошла, когда она присела отдохнуть на краю тропы. Пострадавшая пролетела порядка 100 метров вниз по каменистому склону. Двигаться дальше она не могла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь и вызвали спасателей. Однако те добрались до места лишь поздно ночью, девушка к этому времени уже скончалась.