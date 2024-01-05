Два человека сгорели заживо в наркоклинике на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Новоуральске Свердловской области два человека сгорели заживо при пожаре в наркологической клинике. Факт подтвердили в администрации медсанчасти, подведомственной ФМБА. Сейчас МЧС устанавливает все причины произошедшего, а также проводится внутренняя проверка.

5 января 2024 года в 02:01 в одной из палат наркологического отделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России произошло возгорание. В результате пожара есть погибшие и пострадавшие. МЧС г. Новоуральска и г. Озерска устанавливают причину возгорания. Проводится внутренняя проверка, — рассказали в медучреждении.

Газета «Найва» пишет, что пострадавшую в пожаре медсестру экстренно доставили в областную больницу с серьезными ожогами. Она перемещала пациентов в момент ЧП. Еще одна женщина находится в реанимации. Предполагается, что в одной из палат загорелась койка. Часть пациентов удалось эвакуировать в психиатрическое отделение.

Ранее в Чувашии девять человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу после пожара в жилом доме. Загорелось здание и прилегающие постройки на площади 189 квадратных метров в чувашской деревне Кожар-Яндоба.