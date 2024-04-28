Два человека разбились насмерть на лодке в Омске Прокуратура: два человека погибли при столкновении лодки с причалом в Омске

Фото: МЧС РФ

Два человека погибли при столкновении моторной лодки с причалом в Омской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, инцидент произошел напротив острова Самарский.

27.04.2024 около 23 часов местного времени в акватории реки Иртыш напротив острова Самарский в черте г. Омска произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что пассажиры получили несовместимые с жизнью травмы. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Ход расследования взял на контроль транспортный прокурор.

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