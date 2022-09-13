Два человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле села в Белгородской области

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

Два человека пострадали в результате обстрела села Шелаево в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей, — написал Гладков.

Он также добавил, что ранения оказались легкими. Пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли село Журавлевка, разрушения зафиксированы в школе, ДК и администрации. По словам губернатора, обстрел велся по фактически пустому селу и был призван запугать население.

Гладков также поручил правительству региона проверить состояние подвалов в жилых домах на случай возможных обстрелов и призвал проинформировать местных жителей о местоположении подвалов и ключей от них.