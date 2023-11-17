Два человека пострадали при пожаре на промышленном предприятии Волгограда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два человека пострадали при пожаре на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области. Там отметили, что огнеборцам удалось ликвидировать возгорание, а мужчин с ожогами доставили в больницу.

По предварительным данным, в результате воспламенения получили ожоги мужчины в возрасте 28 и 32 лет, в связи с чем госпитализированы в медицинское учреждение, — уточнили представители ведомства.

Ранее пожар вспыхнул на территории воинской части вблизи поселка Котлубань Волгоградской области. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, пострадавших в результате возгорания нет. Что стало его причиной, не уточняется. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 140 квадратных метров, им удалось спасти троих человек, в том числе ребенка. Огонь охватил деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки во дворе, присутствовала угроза распространения пламени на соседние строения. А в городе Благовещенске Амурской области сгорел подвал жилого многоэтажного дома. Из задымленного здания эвакуировали восьмерых человек.