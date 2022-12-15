Два человека пострадали при пожаре на НПЗ в Ангарске

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Два человека пострадали при пожаре на промплощадке нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Они доставлены в медсанчасть № 36, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет, — написал глава региона.

Как сообщает Telegram-канал Baza, спасатели не могут пока найти двух человек, которые должны были находиться в этот момент на установке. У одного из пострадавших — контузия и травма головы, у второго — колотые раны ног. По данным канала, возгорание началось на установке для обработки ловушечной нефти.

На данный момент пожар на промплощадке НПЗ локализован. По сообщению мэра города Сергея Петрова, на предприятии создана комиссия по выявлению причин случившегося.

По данным Telegram-канала «Ангарский сплетник», со ссылкой на сотрудников АНХК, установки Г-64 больше нет, она уничтожена. Также пострадала установка 39/7, находящаяся рядом. Канал также публикует видео из здания, где от предполагаемой взрывной волны повредило потолок в Уточняется, что оно расположено в нескольких километрах от АНХК.

По информации канала, это уже второй пожар на АНХК, пожар на технологической установке теплообменника промышленной площадки на территории нефтехимической компании на площади 250 квадратных метров произошел утром 27 ноября.

Ранее сообщалось, что на территории промплощадки АНКХ утром 15 декабря произошел пожар. К его тушению привлекалось более 100 человек и 25 единиц техники.