Два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ вновь атаковали Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела травмы получили два человека.

Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что снаряды повредили 15 частных домов и один многоквартирный. В жилых помещениях выбиты окна, осколками боеприпасов посекло фасады, крыши и заборы. Повреждены десять автомобилей и ЛЭП.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района. При ударе пострадали двое мирных жителей.

До этого мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины из РСЗО по Шебекино. По информации Гладкова, мужчина скончался до приезда медиков. Кроме того, две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию. Местным жителям оказали необходимую помощь.