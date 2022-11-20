Два человека ранены при обстреле ВСУ села в Белгородской области Гладков: два жителя села Нижний Ольшанец ранены при обстреле ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Утром 20 ноября Вооруженные силы Украины обстреляли село Нижний Ольшанец Белгородской области, что привело к ранению двух его жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, они госпитализированы с осколочными ранениями. В результате ударов ВСУ также были повреждены 10 частных домов.

Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу, — написал глава области.

18 ноября губернатор опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с последствиями обстрелов ВСУ села Устинка. В результате атаки украинских военных на домовладения погиб 80-летний пенсионер. В момент прилета снаряда он находился во дворе дома.

Ряд строений также получил серьезные повреждения. В результате подомового обхода зафиксированы разрушения в шести домовладениях.

Позднее украинские военные обстреляли село Шебекино. Гладков сообщил, что были зафиксированы прилеты снарядов ВСУ на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Губернатор также сообщил о повреждениях линии электропередачи.