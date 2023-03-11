Два человека пострадали при аварии с автобусом в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием пассажирского автобуса, передает портал 78.ru. По информации журналистов, в результате ДТП пострадали два человека. Подробности об их состоянии на данный момент не приводятся.

Авария случилась возле станции метро «Кировский завод». Там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются специалистами.

Ранее в ДТП в под Элистой погибли главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии. Водитель и руководитель еще одного села госпитализированы.

Уточнялось, что в больницу были доставлены глава Примычанского СМО Арлтан Опаев и водитель автомобиля «Нива».

В республиканском МВД рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 10 марта, около 19:00 на трассе Элиста — Чолун-Хамур.