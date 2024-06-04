Два человека пострадали при атаке ВСУ на гражданский штаб Гладков: двух человек ранило при атаке ВСУ на штаб по восстановлению жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, осколочные ранения получили два человека, в том числе заместитель главы администрации округа.

В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Второй пострадавший — Твердун Роман Григорьевич, заместитель главы администрации Грайворонского городского округа, получил осколочное ранение грудной клетки, — утонил Гладков.

Глава региона добавил, что в момент атаки в штабе активно велась работа. Местные жители пришли, чтобы получить информацию о жилье, выплатах, оказании помощи, их консультировали сотрудники администрации и члены правительства и областных ведомств. В результате атаки здание штаба получило повреждения: выбиты окна, посечен фасад и входная группа.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Из-за взрыва автомобиль получил серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в транспортном средстве никого не было, уточнил губернатор региона.