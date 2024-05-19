Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на российский регион Гладков: два человека были ранены при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: МО Украины

Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Петровка, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой они доставлены в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные нанесли удар по Скадовску с применением дальнобойных ракет HIMARS, часть жителей остались без света и воды. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, системам ПВО удалось сбить две из трех ракет, выпущенных по населенному пункту. Ракета взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей, констатировал политик.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе. В результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй белгородец получил ранение.