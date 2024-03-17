Два человека пострадали после попадания снаряда в дом под Белгородом Гладков: два человека ранены в результате атаки ВСУ на Грайворон

Фото: t.me/vvgladkov

Два человека пострадали в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В том числе, по его словам, снаряд попал в частный дом в селе Гора-Подол.

Есть двое пострадавших. В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Подол пострадала женщина — у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом — пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча, — написал Гладков.

Пострадавших передали врачам скорой помощи. Их доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Также уточняется, что после атаки ВСУ в Грайвороне в 10 частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Отмечаются разрушения на территории трех хозяйственных субъектов и школы. Одно авто повреждено при атаке беспилотником.

В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину. Водоснабжение в округе восстановлено, — добавил Гладков.

Также продолжаются работы по восстановлению электроэнергии. Пока без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1.

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