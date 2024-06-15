Два человека пострадали из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом

Фото: МО Украины

Два человека пострадали после атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом.

Мужчина в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, из-за атаки в поселке пострадала ЛЭП — на одной из улиц отсутствует электроэнергия. Глава региона подчеркнул, что в Шебекино после атаки украинского дрона-камикадзе никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и гараж. Оперативные службы работают на местах.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о формировании списков для единовременных выплат после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино. По его словам, количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек, погибли семь.