Шесть человек получили ранения из-за урагана в Крыму Шесть человек пострадали из-за шторма в Евпатории и Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Шесть человек пострадали во время шторма в Симферополе и Евпатории, сообщает РЕН ТВ. Источник телеканала в экстренных службах отметил, что двое из них были госпитализированы, четверо получили амбулаторную помощь.

Всего эвакуировано 277 человек, включая 41 ребенка. Сейчас активно действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. Все медицинские учреждения функционируют.

Недавно губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что три жителя города получили травмы во время штормового ветра. Глава города подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы, а также добавил, что, помимо этого, рухнули 63 дерева и три рекламных щита, были разрушены кровли 20 домов и обшивки фасадов трех строений. Также ветер повредил 17 транспортных средств.

Ранее из отеля «Рибера» в Евпатории были эвакуированы 100 человек. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, поэтому Министерство курортов полуострова находится в круглосуточном контакте с руководством здравниц и отелей. Кроме того, в городе началась эвакуация жителей из подтопленных во время шторма домов: их временно расселяют по пансионатам и санаториям.