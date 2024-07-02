Двух человек изрезало стеклом во время шторма в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека, в том числе ребенок, получили порезы битым стеклом во время шторма в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Один из них пострадал у себя дома.

На проспекте Ветеранов, 131, сильным ветром от остановки общественного транспорта оторвало стекло. Осколки порезали предплечье 10-летнего ребенка. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. По словам матери, мальчику зашили руку.

В новостройке на улице Федора Котанова из-за порыва ветра разбилось окно. Осколки стекла нанесли порезы 22-летнему жителю Пензенской области. Врачи диагностировали у него порезы лица, кисти и стопы.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра в Новом Токсово в Ленобласти огромное дерево упало на 26-летнего строителя. По словам напарника погибшего, мужчина решил снять на видео непогоду и вышел из бытовки. После грохота падающих деревьев его коллега услышал только тишину, а коллега так и не вернулся в бытовку. Второй строитель пошел его искать и наткнулся на тело.

Кроме того, во время сильного ветра погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание. Также под другим упавшим деревом погибла женщина.