Два человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгород Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сбито 13 воздушных целей на подлете к городу. Глава региона добавил, что двое человек пострадали в поселке Дубовое.

У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — уточнил губернатор.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах, отметил Гладков. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее в регионе объявили режим ракетной опасности. Власти Белгорода призвали людей оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого четыре человека пострадали во время обстрела города Вооруженными силами Украины, среди них — мужчина, который получил осколочное ранение грудной клетки. Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также воздушная тревога прозвучала в Губкинском и Старооскольском округах. Местные жители разместили в социальных сетях видеозаписи с последствиями атаки ВСУ. На кадрах видно балкон с выбитым остеклением, на фоне — столбы дыма.