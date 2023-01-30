Двух человек ранило осколками и контузило при обстреле под Белгородом

Фото: vvgladkov/t.me

архивное фото

Два человека пострадали в ходе обстрела села Безлюдовка в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, у пострадавших осколочные ранения и контузия. Как указал Гладков, к мужчинам выехали медики.

В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место, — написал Гладков.

Днем ранее белгородский глава сообщил об обстреле села Долгое в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате удара армии Украины никто не пострадал. В одном из домов взрывной волной выбило стекла.

24 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Белгородской области рассказал, что из-за обстрелов населенных пунктов области со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек. Гладков добавил, что еще 96 получили ранения.

Ранее в регионе до 4 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности.