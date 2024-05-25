Два человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области Гладков: мужчина и женщина погибли при обстреле ВСУ поселка Октябрьский

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украинская армия обстреляла поселок Октябрьский из РСЗО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, два местных жителя погибли, у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, — говорится в сообщении.

По информации главы региона, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик. Всем потерпевшим диагностировали осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницы Белгорода.

В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля, — добавил Гладков.

Губернатор добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы. В настоящий момент уточняется информация о последствиях.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные ударили беспилотниками-камикадзе по населенным пунктам Дроновка и Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.