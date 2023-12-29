Два человека погибли в ДТП с участием главы Минздрава Башкирии

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Башкирское издание Mkset.ru сообщило, что министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин госпитализирован в результате ДТП с участием четырех автомобилей на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Помощник и водитель служебного авто доставлены в больницу. В Lada Largus, которая пострадала больше всего, погибли два человека. Иномарка принадлежала ГКУ «Транспортное управление». Сам Рахматуллин госпитализирован в местную больницу. Факт аварии подтвердили в МЧС региона изданию Ufa1.ru, но не стали называть имена участников ДТП.

Прибыв на место, сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС произвели деблокирование и оказали первую помощь пострадавшим, — сообщили спасатели. — К сожалению, погибли два человека из автомобиля Lada Largus, травмированы три человека из автомобиля Toyota Camry, доставляются в лечебное учреждение. Ситуация находится на контроле, — сообщили в МЧС.

Факт ДТП и участия в нем министра Рахматуллина подтвердили РИА Новости в Минздраве региона. По данным Telegram-канала Mash, у мужчины диагностированы перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма. Уточняется, что в ДТП оказались задействованы Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla.

В ноябре смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Республике Башкортостан. В результате аварии скончался 28-летний водитель легкового автомобиля, которого выбросило под фуру после столкновения с другим большегрузом.