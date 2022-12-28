Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли и трое пострадали в результате аварии с участием пяти машин в подмосковном Воскресенске, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Московской области. ДТП произошло на трассе А-108 примерно в 10:05 мск. По данным МВД, водитель, управлявший автомобилем марки МАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

ДТП произошло примерно в 10:05 на 247-м километре автодороги А-108. По предварительной информации, водитель МАЗ 1961 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП два человека погибли и трое получили телесные повреждения, — заявили в пресс-службе.

Накануне авария произошла в подмосковном Лыткарино. Женщина с двумя детьми попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Инцидент случился на улице Песчаной. В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. Также пострадал один ребенок, но ему госпитализация не потребовалась.

В Москве ранее в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.