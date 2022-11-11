Два человека погибли в ДТП с маршрутным такси в Новосибирске

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В Новосибирске маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека и еще восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

В легковой машине двое погибших. Пострадавших — восемь. Их состояние уточняется, — сказали агентству в ведомстве.

ДТП произошло в Ленинской районе Новосибирска, на перекрестке улиц Широкая и Титова. Областная прокуратура начала проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате наезда на отбойник на Киевском шоссе перевернулось маршрутное такси с десятью пассажирами. В результате один человек погиб, а остальные получили травмы различной степени тяжести.

В Башкирии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.