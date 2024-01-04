Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии Два человека погибли в ДТП с автобусом на дороге Чебоксары — Сурское в Чувашии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Водитель междугороднего автобуса потерял управление и съехал с трассы на 152-м километре автодороги Чебоксары — Сурское в Порецком округе, сообщает пресс-служба МВД республики. Там отметили, что в результате аварии два человека погибли, 10 пострадали.

По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибло, порядка 10 пострадало, — отметили представители ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее тринадцать человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что все они госпитализированы с различными травмами. ДТП произошло по причине того, что водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрута № 528 выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль «Скания 340».

До этого в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи. Спецавтомобиль ехал с включенными маяками и сиреной, однако водитель автобуса его все равно не заметил. В результате двое медработников получили ушибы.