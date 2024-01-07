Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, сообщили в региональной автоинспекции. Еще трое получили серьезные травмы. ДТП произошло 7 января около 19:00 мск на 303-м километре трассы «Кавказ».

Водитель автомобиля Daewoo Nexia по не установленным пока причинам не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, а затем касательное столкновение с автомобилем «Газель Соболь», — говорится в сообщении.

От полученных травм скончались водитель Daewoo и пассажирка ВАЗа. Водитель и двое пассажиров отечественной легковушки — мальчики 10 и 12 лет — с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска.

По данным автоинспекции, за рулем иномарки находился 27-летний житель соседней республики, за последние два года он 10 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В ведомстве не исключили, что мужчина мог уснуть за рулем.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на проспекте Мира в столице. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.