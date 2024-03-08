Два человека погибли в Белгородской области при атаке дронов ВСУ Гладков: два человека погибли в селе Рождественка при атаке трех дронов ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ по окраине села Рождественка в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, еще один мужчина получил тяжелое ранение.

Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен, — написал Гладков.

За пострадавшим направили бригаду скорой помощи, его доставят в больницу, как только будет позволять оперативная обстановка, добавил губернатор. При атаке также были повреждены экскаватор и манипулятор, информация о других возможных последствиях уточняется, указал Гладков.

Перед этим белгородский губернатор сообщил об атаке ВСУ по селу Маслова Пристань Шебекинского округа. По словам главы региона, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, обошлось без пострадавших.

Также 8 марта Гладков сообщал о трех беспилотниках ВСУ, сбитых в районах сел Варваровка, Беломестное и Болдыревка Белгородского района. В муниципалитете и самом Белгороде в 11:15 мск была объявлена ракетная опасность, сигнал был отменен в 13:30, о чем также сообщал Гладков.