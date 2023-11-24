Два человека погибли в аварии с пятью машинами в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять автомобилей столкнулись утром 24 ноября под Дзержинском на 13-м километре Автозаводского шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Два человека погибли, трое пострадали.

Произошло столкновение пяти автомобилей: большегруза и четырех легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП две женщины — пассажирки отечественного автомобиля скончались, трое участников аварии пострадали, — говорится в сообщении.

23 ноября четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии. Еще двое получили травмы. Авария произошла около 15:40 на 680-м километре федеральной трассы «Кола».

Водитель легковушки до этого сбил двух дорожных рабочих в Томске и врезался в стоящий рядом автомобиль ГАЗ. В момент происшествия автодорожники проводили ремонт проезжей части. Один из них скончался на месте. За рулем находился ранее неоднократно судимый и лишенный прав 37-летний гражданин.

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи, у которой были включены маяки и сирена. В результате двое медиков получили ушибы.