Два человека погибли в аварии под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в Пугачевском районе Саратовской области, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По ее информации, две машины столкнулись в районе села Смелость. Также известно о трех пострадавших, передает ТАСС.

Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1982 года рождения и автомобиля ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2114 погиб, водитель и пассажир (юноша 2009 года рождения, 14 лет) автомобиля ВАЗ-2114 и два пассажира автомобиля ВАЗ-2111 доставлены в медучреждение, — говорится в сообщении.

Позднее пассажир второго автомобиля — мужчина 1985 года рождения — скончался в больнице. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Башкирии произошло смертельное ДТП с участием министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина. Четыре автомобиля столкнулись на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Два человека, находящиеся в машине Lada Largus, погибли. Чиновник, который ехал в служебной машине Toyota Camry, и его помощник были госпитализированы.