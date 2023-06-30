Два человека погибли при взрыве на «Елховнефти» в Татарстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Татарстане произошел взрыв на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино, сообщает ТАСС. По его информации, при взрыве пустого резервуара погибли два человека, пожара не было.

В товарном парке «Елоховнефть» произошел взрыв порожнего резервуара для нефтепродуктов. Погибли два человека, — рассказали в экстренных службах.

По данным Telegram-канала «112», взрыв на территории НГДУ «Елховнефть» прогремел во время работ по очистке резервуара, затем вспыхнул пожар.

Telegram-канал Mash пишет, что взрыв произошел на пожарной установке «Елховнефти», когда мужчина и женщина занимались очисткой резервуара, в результате они погибли на месте. После этого, по данным канала, начался пожар, огонь распространился на площади двух квадратных метров, возгорание уже локализовали.

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