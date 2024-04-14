Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону Сальдо: два человека погибли при атаке ВСУ на Херсонскую область

Фото: t.me/SALDO_VGA

Два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинская армия обстреляла город Каховку и село Царское. В результате атаки также пострадал пожилой мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Из-за террористического удара боевиков [Владимира] Зеленского (президента Украины. — NEWS.ru) по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой в Каховке. Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, — написал Сальдо.

Ранее ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки достигло 16 человек. Он уточнил, что спасатели нашли под завалами еще четыре тела, среди жертв оказался один ребенок. Глава региона добавил, что из 20 пострадавших состояние 12 человек оценивается как тяжелое. Разборы завалов продолжаются.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что в результате ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ получили ранения девять человек. Семеро пострадавших являются сотрудниками машиностроительного завода, еще двое — жители расположенных вблизи предприятия домов.