Два человека погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса под Пензой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Нижнеломовского района Пензенской области произошла авария, в которой погибли два человека, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МВД. В ведомстве подчеркнули, что также в результате столкновения шесть человек были отправлены в медицинское учреждение. Остальные участники ЧП осматриваются врачами.

в 07:45 на 559-м километре в границах Нижнеломовского района Пензенской области столкнулись микроавтобус «Луидор» и грузовой автомобиль «Мерседес». В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель и пассажир микроавтобуса. Также госпитализированы шесть пассажиров автобуса, остальные пассажиры в настоящее время осматриваются медицинскими работниками, — рассказали в пресс-службе МВД.

Представители ведомства добавили, что в настоящее время специалисты выясняют подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. Водитель автобуса скончался на месте, остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. На месте работают оперативники.

По данным канала, виновником аварии выступил водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.