Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком под Тюменью

Фото: t.me/gibdd72

В ночь на 24 сентября на 328-м км автодороги Тюмень — Омск столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщает в Telegram пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области. По данным ведомства, в результате аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса. На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.

На 328-м километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись микроавтобус Nissan и большегруз МАН. Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Обстоятельства аварии выясняются, — рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в городе Таштаголе три человека погибли в результате лобового столкновения трех легковых автомобилей. Еще один человек пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.

До этого стало известно, что двое детей пяти и семи лет, а также женщина-водитель погибли в дорожно-транспортном происшествии под Калугой. Женщина на легковом автомобиле выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Пострадал еще один ребенок в возрасте 10 лет, он госпитализирован.