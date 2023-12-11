Два человека погибли при столкновении авто с локомотивом в Алтайском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль попал под колеса локомотива в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. Два человека пострадали, еще двое скончались от полученных травм.

Водитель машины выехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала. Также в результате происшествия 12 грузовых поездов приостановили движение на несколько часов.

Ранее два поезда столкнулись в Ульяновской области. В одном из них находились 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка. За медицинской помощью после аварии обратились 25 человек, в том числе один несовершеннолетний, никому из них не потребовалась госпитализация. Столкновение поезда с локомотивом произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции», отметили в РЖД.

После этого между станциями Янталь и Лена в Иркутской области столкнулся грузовик и пассажирский поезд. В результате аварии погибли два члена локомотивной бригады и водитель грузовика.