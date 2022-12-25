Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии МЧС: два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Фото: 54.mchs.gov.ru

Два человека погибли при пожаре в кирпичном жилом доме села Еремеево в Чишминском районе Башкирии. Здание и гараж загорелись вечером 24 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram.

Погибло два человека при пожаре в Чишминском районе. 24 декабря в 21.52 в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что произошёл пожар по улице Шоссейная в населенном пункте Еремеево, — подчеркивается в сообщении.

Когда приехали спасатели, по всей площади горели жилой дом размером 7×8 м и гараж размером 3×5 м. Пожар удалось локализовать на площади 72 кв. м к 22:27. На месте работали 28 человек и 8 единиц техники. При тушении огня пожарные обнаружили фрагменты тел двух человек. Причина пожара выясняется.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что количество погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22. Ход и результаты расследования инцидента поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря, здание приюта обрушилось.