Два человека погибли при падении в Ростове-на-Дону башенного крана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башенный кран рухнул на строительной площадке в Ростове-на-Дону. В результате инцидента на улице Берберовской погибли два человека, сообщает «Интерфакс».

Агентство со ссылкой на региональный главк МЧС уточнило, что погибли рабочий и крановщик.

Поступила информация о падении башенного крана на строительной площадке. В результате погибли два человека (предварительно, крановщик и рабочий), — отмечается в сообщении.

На месте инцидента работали следователи. Позже пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области уведомила об открытии уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее стало известно, что пожар в частном деревянном доме в Башкирии унес жизни семи человек. Среди погибших оказались пятеро детей. Покинуть горящее здание смогли двое детей, которых вытолкал на улицу отец. Мужчина пытался помочь и другим детям. Он погиб в горящем доме.