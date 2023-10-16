Два человека погибли при падении автобуса в кювет в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус с туристами, направлявшийся из КНР в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае, сообщает местное управление ГО и ЧС. Двое человек погибли, есть пострадавшие. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил РИА Новости, что среди погибших только российские туристы.

Серьезное ДТП произошло на дороге в Хасанском районе. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров. На место происшествия выехали Приморское спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь, — сообщили в ведомстве.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус перевернулся на бок, а кювет, куда он опрокинулся, — неглубокий.

2 октября в Подмосковье в кювет съехал автобус с 30 школьниками. Выяснилось, что ДТП случилось из-за ухудшения состояния здоровья водителя. Деревья смягчили падение школьного автобуса, поэтому дети и водитель не пострадали. В противном случае автобус мог упасть на близлежащие частные дома, что привело бы к более серьезным последствиям.