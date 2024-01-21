Два человека погибли при обстреле ВСУ российского региона СКР: двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Херсонской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мирных жителей погибли в Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками города Алешки, сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СКР. Кроме того, многочисленные повреждения получил ряд жилых домов.

Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии 155-мм калибра города Алешки Херсонской области, в результате среди мирного населения два человека погибли, — цитирует агентство представителя управления.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ обстреляли населенные пункты республики снарядами «натовского» калибра. Под огонь украинской артиллерии попали Донецк, Горловка и Ясиноватский район. При этом пострадал один человек — житель города Ясиноватая.

В общей сложности ВСУ за прошедшие сутки 43 раза открывали огонь по территории ДНР. Всего по региону выпустили 161 единицу различных боеприпасов, повредили 44 жилых дома и 21 объект гражданской инфраструктуры.