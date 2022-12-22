Два человека погибли при обстреле гостиницы в Донецке, где ранили Рогозина

Фото: dan-news.info

Два человека погибли при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке, где получили ранение экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко, рассказал в эфире «Соловьев.Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также отметил, что состояние раненых оценивается как удовлетворительное.

Ребята, которые находились рядом, — двое — погибли, — сказал Пушилин.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Предполагается, что удар был целенаправленным и нанесен с применением 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства.

Рогозин госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам экс-главы Роскосмоса, угрозы для его жизни нет.