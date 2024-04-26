Два человека погибли при обстреле Донецка ВСУ СЦКК: два человека погибли и пятеро пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Фото: МО Украины

Два мирных жителя погибли и еще пятеро пострадали в результате обстрела Донецка украинскими военными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, уточнили в ведомстве.

По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 г.р., ранены женщины 1993 и 1957 г.р. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 г.р. и женщины 1957 и 1954 г.р., — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен второй снаряд. По данным ведомства, личный состав успел спуститься в укрытие. Когда угроза миновала, они отказались от госпитализации и вернулись в подразделение.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, вечером украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призывал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.