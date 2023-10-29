В Сети появились фото балкона, при обрушении которого погибли два человека Два человека погибли при обрушении балкона в Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли и еще один пострадал в результате обрушения балкона на шестом этаже многоквартирного дома в Крыму, сообщает региональное управление СКР в своем Telegram-канале. По предварительным данным, причиной произошедшего стали действия жильцов в ходе несогласованного ремонта.

Вчера вечером произошло обрушение общего балкона, расположенного на шестом этаже многоквартирного дома в городе Щелкино Ленинского района, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что жители дома по собственной инициативе решили застеклить балкон. С этой целью мужчина срезал пожарную лестницу, соединявшую данный балкон с другими и служившую, в том числе, опорой для них. Предположительно, это и привело к обрушению.

Ранее сообщалось, что в городе Луге Ленинградской области в результате обрушения пешеходного моста погибли два человека, еще двое были госпитализированы с переломами ног. В ходе разбирательства выяснилось, что мост обрушился, не выдержав большого количества людей, собравшихся на фестиваль «Ольгины берега».