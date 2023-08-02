Два человека погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае

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Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту воздушного судна находились два человека, они погибли.

Инцидент произошел утром 2 августа в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки. Самолет потерпел аварию во время взлета. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На место выехал транспортный прокурор Норильска.

О гибели двух человек, находившихся на борту самолета, сообщили в региональном главке МЧС. В ведомстве добавили, что после падения воздушное судно загорелось. Для его тушения были привлечены девять человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Греции разбился самолет, задействованный в тушении природного пожара. Предполагается, что он задел крылом дерево или землю. На борту воздушного судна находились два пилота, они погибли.

В Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.