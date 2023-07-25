Два человека погибли от удара током в Санкт-Петербурге

Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Два человека погибли от удара током в Красном Селе Красносельского района Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «78 | Новости». Инцидент произошел на Нарвской улице. Очевидцы нашли обугленные тела двух мужчин, сгоревших заживо из-за провода, который лежал в траве.

По данным канала, один молодой человек сгорел практически до костей. На втором остались лоскутки ткани от одежды.

21 июля в Новосибирске собаку-поводыря по кличке Вайт убило током, когда она заходила в троллейбус на остановке «Жилой массив Станиславский». По предварительной версии, причиной гибели собаки могло стать то, что водитель не применил ручной тормоз: из-за этого могла произойти импульсная утечка тока. По словам хозяйки погибшего животного, вместе с Вайтом она направлялась на работу. Женщина рассказала, что как только пес поставил лапы на подножку троллейбуса, он завизжал от боли.

Женщина отметила, что уже сообщила о произошедшем в Российскую школу подготовки собак-проводников, где обучали Вайта. В городском департаменте транспорта заявили, что перед выходом на линию троллейбус прошел проверку и был исправен. Утечка тока могла произойти, если в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи.