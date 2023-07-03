Два человека погибли на предприятии в Подмосковье

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Два человека погибли на территории предприятия «Скоропусковский Синтез» в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, сообщили Telegram-каналу «360» в МЧС. Все произошло в кирпичном цеху, который находится на ремонте более десяти лет.

При монтаже алюминиевой емкости, находящейся под давлением объемом 6 м³, произошла ее разгерметизация. Разрушений нет, возгорания не последовало, — отметили в ведомстве.

30 июня в московском Зеленограде два человека пострадали при обрушении строительных лесов на улице Конструктора Лукина. Одному из рабочих оторвало руку.

До этого в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. СМИ писали, что крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.

Ранее в Подмосковье 19-летний рабочий пострадал из-за взрыва баллона огнетушителя. СМИ писали, что ЧП произошло в деревне Яковлевское, у строителя диагностировали перелом челюсти и открытую рану на лице.