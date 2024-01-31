Украинский дрон влетел в автомобиль с людьми под Донецком Два человека погибли из-за столкновения дрона ВСУ с автомобилем в ДНР

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Украинский беспилотник влетел в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк, два человека погибли, еще один ранен, сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. Он призвал жителей ДНР быть предельно осторожными и напомнил, что «враг не дремлет». Об этом также сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк около пгт Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен, — написал градоначальник.

По словам Пушилина, 31 января ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 54 боеприпаса калибром 152 и 155 мм, в число которых входят и кассетные боеприпасы, а также применили дроны-камикадзе. Под огонь противника попали Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, уточнил глава региона.

В Петровском районе Донецка получили ранения четверо мирных жителей — ребенок и три женщины. В Куйбышевском районе мужчина получил ранения, подорвавшись на мине «Лепесток».

Утром 21 января Донецк попал под массированный обстрел. По данным российского МИД, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале Текстильщик. В результате атаки на микрорайон погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них два подростка. 22 января в городе был объявлен траур.