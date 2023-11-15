Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Урале

Фото: Прокуратура Свердловской области

Рейсовый автобус столкнулся с фурой на 318-м км трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области, два человека погибли и шесть пострадали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Для оказания помощи потерпевшим направлена комплексная бригада территориального Центра медицины катастроф, в том числе хирург, нейрохирург и травматолог.

В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

После аварии в региональном УГИБДД предупредили об ограничениях движения на трассе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее на Урале произошло смертельное ДТП с участием легковушки и школьного автобуса. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате этой аварии в Челябинской области погибли два человека — взрослый и ребенок.

В начале ноября под Екатеринбургом в ДТП погибла девушка 1995 года рождения. Она была за рулем иномарки и врезалась в стоящую «Газель». Водитель скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи.