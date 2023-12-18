Два человека погибли и семеро пострадали при пожаре в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При тушении пожара в жилом доме в Красноярске два человека погибли и еще семь пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России. При этом удалось спасти 65 человек.

Возгорание произошло на втором этаже в пятиэтажном панельном жилом доме. Сотрудники МЧС России при помощи спасательных устройств по лестничным маршам и трехколенным лестницам спасли 65 человек, из них 15 детей. Травмировано семь человек, из них один ребенок. К сожалению, два человека погибли, — отметили в МЧС.

Пожар площадью 16 квадратных метров ликвидировали 57 специалистов и 22 единицы техники МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 45 человек.

Ранее два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожар удалось потушить в течение получаса, в борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом на хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.

Также двое детей, четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик, погибли в Челябинске во время пожара в частном доме. Их родители и старший брат были доставлены в больницу.