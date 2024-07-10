Два человека погибли и еще 22 пострадали при ДТП в Удмуртии

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Два человека погибли и еще 22 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Воткинском районе Удмуртии, сообщает RG.RU со ссылкой на первый отдел региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на встречку на дороге Воткинск — Кельчино на границе с Пермским краем, где столкнулся с автобусом Setra.

В результате аварии водитель и пассажирка легкового авто погибли. В автобусе, который следовал по маршруту Ижевск — Пермь, ехали 45 пассажиров. 22 из них получили различные травмы, в том числе трое детей.

Все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации, — сообщили в республиканском Минздраве.

Ранее пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. По данным главы администрации Мелитопольского муниципального округа Андрея Сигуты, люди ехали на операцию в сопровождении специалистов. Что стало причиной аварии, не уточняется.

До этого в Назаровском районе Красноярского края произошло столкновение КамАЗа и пассажирского микроавтобуса. По предварительным данным, в микроавтобусе находились 17 человек, среди которых было семь детей. ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что пострадали 14 человек, среди них один ребенок.