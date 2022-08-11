Два вертолета пропали с радаров в Красноярском крае Два частных вертолета Robinson пропали с радаров в Красноярском крае

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Два частных вертолета Robinson R44 пропали с радаров в Таймырском районе Красноярского края. На их поиски отправлен вертолет Ми-8, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44, — сообщил собеседник агентства.

Оба вертолета пропали в районе плато Путроана — труднодоступного горного массива на севере региона. По предварительным данным, в вертолетах находились туристы. Уточняется число людей, находившихся на борту. Других подробностей пока не приводится.

В середине июля сообщалось о пропаже вертолета Robinson на Камчатке. Он вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. На борту находились три человека. Некоторое время спустя разбившийся вертолет был найден в районе вулканического массива Большой Семячик. Все его пассажиры погибли.