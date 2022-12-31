Два дома повреждены при падении неизвестного объекта под Волгоградом Два частных дома повреждены при падении обломков неизвестного объекта в Волгоградской области

Фото: dan-news.info

архивное фото

Два жилых дома получили повреждения в результате падения металлических обломков неустановленного объекта в поселке Линево Волгоградской области, написал на странице в соцсети «ВКонтакте» глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко. Он заявил, что в результате произошедшего никто не пострадал, социально значимая инфраструктура не разрушена. Шевченко подчеркнул, что местных жителей оповестят об обстоятельствах ЧП по мере появления новых сведений.

Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома, в результате падения никто не пострадал, — заметил глава муниципального района.

Шевченко добавил, что на месте происшествия работают представители районной администрации, полиции и экстренных служб. В

В Сети появилось видео, на котором запечатлено задымление в жилом секторе после падения обломков неустановленного объекта.

29 декабря в Волгоградской области были найдены обломки неизвестного объекта, сообщил глава администрации Ильменского сельского поселения Рудянского района Владимир Плющенко. По его словам, их обнаружили в 15 километрах от села Ильмень. Никто из местных жителей не пострадал.

31 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, запрещающее использование беспилотников в регионе вне зависимости от их массы. Это решение призвано усилить общественный порядок и безопасность на территории области.